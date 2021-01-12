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Нефть дешевеет на неопределенности вокруг спроса на сырьё 

Прайм 4 часа назад
Мировые цены на нефть снижаются
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть во вторник утром немного снижаются на неуверенности вокруг восстановления спроса на неё из-за продолжающегося роста случаев выявления инфицирования коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2%, до 55,55 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 52,16 доллара за баррель.
Пандемия коронавируса оказывает серьезное давление на спрос на топливо, поскольку с целью остановить распространение вируса многие государства устанавливают запрет на передвижения как внутри, так и за пределы стран. Несмотря на начало массового применения вакцин, рост заболеваемости COVID продолжает увеличиваться.
При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, отмечают, что некоторое снижение цен, наблюдавшееся также и вчера, обусловлено и коррекцией, поскольку в целом перспектива новых экономических стимулов в США днями ранее была позитивной для этого рынка. Избранный президент США Джо Байден говорил о готовности поддерживать экономику страны в период коронавируса. Он обещал, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".

"Я думаю, что рынок быстро придет к выводу, что вчерашнее скромное снижение цен при условии сдерживания распространения вируса в Китае окажется всего лишь небольшой помехой", — считает аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).

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Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , Reuters
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