Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть во вторник утром немного снижаются на неуверенности вокруг восстановления спроса на неё из-за продолжающегося роста случаев выявления инфицирования коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2%, до 55,55 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 52,16 доллара за баррель.

Пандемия коронавируса оказывает серьезное давление на спрос на топливо, поскольку с целью остановить распространение вируса многие государства устанавливают запрет на передвижения как внутри, так и за пределы стран. Несмотря на начало массового применения вакцин, рост заболеваемости COVID продолжает увеличиваться.

При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, отмечают, что некоторое снижение цен, наблюдавшееся также и вчера, обусловлено и коррекцией, поскольку в целом перспектива новых экономических стимулов в США днями ранее была позитивной для этого рынка. Избранный президент США Джо Байден говорил о готовности поддерживать экономику страны в период коронавируса. Он обещал, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".