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Фондовые биржи АТР преимущественно растут в рамках коррекции 

Прайм 4 часа назад
Фондовые биржи АТР растут в рамках коррекции
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут, в основном на коррекционной динамике после снижения днём ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,8%, до 3559,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,78%, до 2394,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,46%, до 28037,51 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,14%, до 28179,5 пункта. Южнокорейский KOSPI падал при этом на 1,86%, до 3089,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,03%, до 66955, пункта.
Пандемия коронавируса остается одним из главных факторов на рынке. Днем ранее инвесторы больше были склонны к уходу от риска, что привело к снижению фондовых рынков: индексы Китая сократились в пределах 2%, южнокорейский и австралийский индексы также снизились по итогам торгов. Рост случаев заражения в Китае и объявление режима ЧС в двух префектурах Японии способствовали снижению на рынках в тот день.
Во вторник индексы больше склонны к коррекции. Японский Nikkei 225 при этом достиг нового рекорда с августа 1990 года в 28288 пунктов, чтобы добраться до максимумов июля того же года показателю предстоит преодолеть уровень примерно в 31372 пункта.
Помимо собственно коррекционных настроений, позитив на рынки принесли и признаки снижения заболеваемости в Китае. Так, в стране за последние сутки выявили 55 случаев заболевания коронавирусом и 81 бессимптомного носителя. Днем ранее показатели составляли 103 и 76 соответственно.
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