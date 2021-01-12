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Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2021 году 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
США повысили прогноз по цене нефти Brent в 2021 году
Фото: Reuters
Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году до $52,7 с $48,53 за баррель, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
По оценке министерства, стоимость нефти данного сорта в 2022 году установится на уровне $53,44 за баррель.
Минэнерго США также отметило, что по итогам 2020 года добыча нефти в стране снизилась до 11,3 млн баррелей в сутки (б/с), а в 2021 г. сократится еще на 200 тыс. б/с — до 11,1 млн б/с. При этом в министерстве прогнозируют рост добычи в 2022 году до 11,5 млн б/с.
Глобальное потребление нефти в 2020 году сократилось на 9 млн б/с в годовом выражении, однако в министерстве ожидают роста показателя в 2021 году на 5,6 млн б/с, а в 2022 году — еще на 3,3 млн б/с.

Оценка добычи в странах ОПЕК

Добыча сырой нефти в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в 2021 году составит 27,2 млн б/с против примерно 25,6 млн б/с по итогам 2020 года. "Прогнозируемый рост отражает объявленное увеличение добычи в странах ОПЕК, а также в Ливии", — уточнили в Минэнерго США, добавив, что последнее соглашение в рамках ОПЕК+ также предполагает рост добычи в России и Казахстане на 500 тыс. б/с в феврале — марте 2021 года.
В 2022 году объемы добычи нефти могут вырасти еще на 1,1 млн б/с, отмечается в отчете.
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Комментарии
Рынки , ОПЕК , Минэнерго
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