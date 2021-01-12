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Российские индексы растут в начале торгов 

Банки.ру 2 часа назад
Российские индексы растут в начале торгов
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 10:04 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,63% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 504,33 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,27% — до отметки 1 485,21.

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после восстановления от минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках немного улучшились», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Перед началом торгов она прогнозировала «небольшой плюс» для индексов РФ вслед за улучшением настроений за рубежом и сохранением стабильности нефтяных площадок.
Кожухова напоминает, что «индексы Мосбиржи и РТС в начале недели обновили очередные максимумы, от которых отступили к концу сессии. Рублевый индикатор поднялся до исторического пика в 3 516 пунктов, а долларовый — до 1 488 пунктов (максимум с февраля 2020 года)».

«Индексы, однако, по итогам дня не смогли удержать сопротивления в 3 500 и 1 470 пунктов и по-прежнему расположены в зоне перекупленности», — отмечает эксперт.

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Комментарии
Рынки , Елена Кожухова , Московская биржа
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