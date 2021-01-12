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Курс доллара: рублю предрекли укрепление ниже 73 за доллар 

Лера Букина 1 час назад
Эксперт допустил укрепление рубля ниже 73 за доллар
Фото: РИА Новости
Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич в беседе с «Российской газетой» отметил, что рубль весьма спокойно вел себя во время торгов на праздниках в РФ. С конца декабря курс USD/RUB находился в довольно тесном диапазоне, почти не выходя за пределы 74-75 рублей, напомнил он.
Мировая экономика, по его словам, продолжает восстанавливаться, равно как и спрос на сырье и металлы. Говоря об оптимистичном сценарии, Купцикевич допустил укрепление рубля ниже 73 за доллар и 90 за евро до конца января. Также он допустил, что по итогам квартала курсы и вовсе могут оказаться у 70 и 88 рублей соответственно.
Аналитик указал на то, что у рубля существует много преград. Основная — интерес мировых инвесторов к гособлигациям США.
Купцикевич отметил, что на наступившей неделе восстановление доллара и фиксация прибыли по некоторым рынкам может серьезно дестабилизировать рубль. USD/RUB может расти выше 76 рублей в ближайшие дни, а на российском рынке может нарастать волнение.
Он также подчеркнул, что существует риск ужесточения санкционной политики. Помимо этого Купцикевич заявил, что со стороны технического анализа рост USD/RUB выше 75,5 будет важным сигналом окончания отката в паре и первым признаком начала новой волны роста выше 80. По его словам, наступившая неделя обещает задать тренд на весь месяц.
Ранее «Рамблер» сообщал, что рубль сильно зависит от четырех факторов, которые в 2021 году будут оказывать на нее сильное давление. Об этот сообщил экономист Андрей Маслов. По его словам, не исключено, что в 2021 году рубль обновит исторический минимум, но возможно и, наоборот, укрепится.
Видео дня. Рубль дешевеет по отношению к доллару
Комментарии
Рынки , Александр Купцикевич , Андрей Маслов , "Российская газета" , Евро , Доллар
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