Эксперт допустил укрепление рубля ниже 73 за доллар

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич в беседе с «Российской газетой» отметил , что рубль весьма спокойно вел себя во время торгов на праздниках в РФ. С конца декабря курс USD/RUB находился в довольно тесном диапазоне, почти не выходя за пределы 74-75 рублей, напомнил он.

Мировая экономика, по его словам, продолжает восстанавливаться, равно как и спрос на сырье и металлы. Говоря об оптимистичном сценарии, Купцикевич допустил укрепление рубля ниже 73 за доллар и 90 за евро до конца января. Также он допустил, что по итогам квартала курсы и вовсе могут оказаться у 70 и 88 рублей соответственно.

Аналитик указал на то, что у рубля существует много преград. Основная — интерес мировых инвесторов к гособлигациям США.

Купцикевич отметил, что на наступившей неделе восстановление доллара и фиксация прибыли по некоторым рынкам может серьезно дестабилизировать рубль. USD/RUB может расти выше 76 рублей в ближайшие дни, а на российском рынке может нарастать волнение.

Он также подчеркнул, что существует риск ужесточения санкционной политики. Помимо этого Купцикевич заявил, что со стороны технического анализа рост USD/RUB выше 75,5 будет важным сигналом окончания отката в паре и первым признаком начала новой волны роста выше 80. По его словам, наступившая неделя обещает задать тренд на весь месяц.