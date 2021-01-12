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Фондовые биржи АТР закрылись в плюсе на ожидании новостей из США 

Прайм 34 минуты назад
Фондовые биржи АТР закрылись в плюсе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник в основном ростом в ожидании подробностей экономического плана избранного президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,2%, до 3608,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,9%, до 2419,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,32%, до 28276,75 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,71%, до 3125,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,27%, до 6679,1 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,09% — до 28164,34 пункта.
Взгляды инвесторов во вторник обращены на крупнейшую мировую экономику — США, где избранный президент США Джо Байден обещал изложить свою экономическую программу 14 января. Байден подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции, он сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".

"Инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективу дальнейшей бюджетной поддержки (в США — ред.). Поскольку сенат находится в руках демократов, избранный президент Байден имеет больше шансов реализовать свою программу и обеспечить столь необходимые стимулы и поддержку'', — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Pictet Wealth Management Сезар Перес Руис (Cesar Perez Ruiz).

При этом рост на фондовом рынке Японии ограничили опасения по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. По данным на понедельник, число случаев заражения коронавирусом за сутки в Японии превысило 4,8 тысячи, скончались 48 человек.
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Рынки , Джозеф Байден , Associated Press
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