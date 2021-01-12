Эксперты прогнозируют падение евро ниже 89 рублей 

Рубль может продолжить укрепляться против евро, который рискует подешеветь до 89 рублей, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.38 мск падал на 55 копеек, до 74,11 рубля, курс евро — на 74 копейки, до 90,06 рубля, следует из данных Московской биржи

Ранее во вторник евро уже опускался до 89,94 рубля, доллар — до 74 рублей — к минимумам с начала января.

В текущий момент развивается несколько рыночных тенденций, полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Пролонгация карантина в Европе провоцирует снижение прогнозов роста по экономике и ослабление евро. Цены на нефть, похоже, стремятся к уровню 62 доллара за баррель. Однако геополитические риски рубля после получения демократами большинства в Сенате США остаются высокими. Тем не менее, рубль имеет шансы на укрепление против евро, вплоть до преодоления вниз его курсом уровня 89 рублей", — добавил он.

С учетом рыночной ситуации, политики ведущих ЦБ и ряда других макроэкономических факторов, с вероятностью в 55-60% следует ожидать укрепления курса рубля к евро относительно текущих уровней, полагает Александр Осин из ИК "Фридом финанс". Справедливый диапазон для курса евро на середину следующего месяца с вероятностью 60-65% составляет 88-93,6 рубля, оценил он.

"В перспективе ближайшего года новые раунды тестирования курсом отметок выше 90 рублей за евро представляются возможными, несмотря на то, что в целом среднесрочный тренд для курса рубля с положительной вероятностью — растущий", — заключил Осин.