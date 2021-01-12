Аналитики спрогнозировали падение курса евро ниже 89 рублей 

Евро в ближайшей перспективе может опуститься ниже 89 рублей, считают опрошенные агентством « Прайм » аналитики.

Валерий Вайсберг из ИК «Регион» отмечает, что в данный момент на рынке развивается несколько тенденций, влияющих на курс рубля. Продолжающийся карантин в Европе ослабляет позиции европейской валюты, растущие цены на нефть поддерживают рубль, однако его геополитические риски остаются высокими из-за получения демократами большинства в Сенате США

«Тем не менее, рубль имеет шансы на укрепление против евро, вплоть до преодоления вниз его курсом уровня 89 рублей», — заявил Вайсберг.

Александр Осин из ИК «Фридом финанс» также прогнозирует дальнейший рост российской валюты. По его словам, справедливый диапазон для курса евро на середину следующего месяца с вероятностью 60-65% составляет 88-93,6 рубля.

Осин отметил, что в течение года евро, вероятнее всего, будет не раз пробивать отметку в 90 рублей, при этом среднесрочный тренд для рубля остается растущим.

Как сообщал «Рамблер», во вторник в ходе торгов евро и доллар опускались до минимальных отметок с начала января — до 89,94 рубля и 74 рублей соответственно.