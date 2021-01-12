Эксперт: биткоин может потеснить золото 

Биткоин может потеснить золото в качестве основного защитного инструмента, считает главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева. Об этом она рассказала Regnum.
Кошелева согласилась с главным инвестстратегом Bank of America Майклом Хартнеттом, который ранее выразил мнение, что рост стоимости биткоина — это результат спекулятивной мании.
По ее словам, биткоин зависит только от интереса инвесторов, поэтому спекуляции могут иметь место. Цена биткоина растет, поскольку его количество ограничено, и поиск монет становится все более сложным и дорогим.
«Кроме того, сейчас мы видим высокий уровень интереса со стороны инвесторов. Некоторые даже называют биткоин заменой традиционного защитного инструмента — золота», — добавила Анастасия Кошелева.
Эксперт подчеркнула, что спекуляции возможны и с другими криптовалютами, поскольку принцип их работы одинаковый.
Как сообщал «Рамблер», ранее журнал Forbes составил рейтинг криптовалютных миллиардеров. Его возглавили основатели криптовалютной биржи Gemini братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, которые судились с Марком Цукербергом из-за Facebook и вложили выплаченные Цукербергом деньги в криптовалюту.