Эксперт: биткоин может потеснить золото 

Биткоин может потеснить золото в качестве основного защитного инструмента, считает главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева. Об этом она рассказала Regnum

По ее словам, биткоин зависит только от интереса инвесторов, поэтому спекуляции могут иметь место. Цена биткоина растет, поскольку его количество ограничено, и поиск монет становится все более сложным и дорогим.

«Кроме того, сейчас мы видим высокий уровень интереса со стороны инвесторов. Некоторые даже называют биткоин заменой традиционного защитного инструмента — золота», — добавила Анастасия Кошелева.

Эксперт подчеркнула, что спекуляции возможны и с другими криптовалютами, поскольку принцип их работы одинаковый.