Ещё
Далее:
Читайте также:
Подарочные сертификаты в Okko
Подарочные сертификаты в Okko Подарить онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.05
$
74.09
90.12
90.00
Прогноз
18.01 – 25.01
$
75.40
90.71
Индексы и котировки Brent
56.46
–0.02 Золото
1846.61
+0.38 РТС
1466.56
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.01
1.2186
–0.0045
20.12
1.2231
23.12
15.12

Эксперт: биткоин может потеснить золото 

Вероника Полынина 2 часа назад
Эксперт: биткоин может потеснить золото
Фото: Reuters
Биткоин может потеснить золото в качестве основного защитного инструмента, считает главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева. Об этом она рассказала Regnum.
Кошелева согласилась с главным инвестстратегом Bank of America Майклом Хартнеттом, который ранее выразил мнение, что рост стоимости биткоина — это результат спекулятивной мании.
По ее словам, биткоин зависит только от интереса инвесторов, поэтому спекуляции могут иметь место. Цена биткоина растет, поскольку его количество ограничено, и поиск монет становится все более сложным и дорогим.

«Кроме того, сейчас мы видим высокий уровень интереса со стороны инвесторов. Некоторые даже называют биткоин заменой традиционного защитного инструмента — золота», — добавила Анастасия Кошелева.

Эксперт подчеркнула, что спекуляции возможны и с другими криптовалютами, поскольку принцип их работы одинаковый.
Как сообщал «Рамблер», ранее журнал Forbes составил рейтинг криптовалютных миллиардеров. Его возглавили основатели криптовалютной биржи Gemini братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, которые судились с Марком Цукербергом из-за Facebook и вложили выплаченные Цукербергом деньги в криптовалюту.
Видео дня. Рубль дешевеет по отношению к доллару
Комментарии
Рынки , Тайлер Уинклвосс , Майкл Хартнетт , Марк Цукерберг , Кэмерон Уинклвосс , Bank of America , ИА REGNUM , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение