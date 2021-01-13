Какие изменения ждут рубль в ближайшие дни

"Это позволит Байдену легче проводить законопроекты, в том числе санкционной направленности. Тем не менее, пока эта угроза несколько ослабла, в том числе, из-за политического кризиса в США, связанного с действиями Трампа и его сторонников", — утверждает эксперт.