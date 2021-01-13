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Финансист рассказал, какие изменения ждут рубль в ближайшие дни 

Прайм и ещё 3 3 часа назад
Какие изменения ждут рубль в ближайшие дни
Фото: © РИА Новости. Владимир Трефилов
Несмотря на относительно дорогую нефть, рубль демонстрирует слабость из-за нисходящей динамики российского долгового рынка, а также снижения развивающихся валют, происходящего на фоне восстановления доллара США. Без существенного улучшения внешнего фона рубль, скорее всего, продолжит находиться под давлением, в ближайшие дни пара USD/RUB способна уйти к уровню 75 рублей, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Дополнительным негативом для рубля стала победа на выборах 5 января в Сенат США обоих кандидатов от Демократической партии, что дает ей большинство не только в нижней, но и в верхней палате Конгресса.

"Это позволит Байдену легче проводить законопроекты, в том числе санкционной направленности. Тем не менее, пока эта угроза несколько ослабла, в том числе, из-за политического кризиса в США, связанного с действиями Трампа и его сторонников", — утверждает эксперт.

Также рубль полностью нивелировал наблюдавшуюся на протяжении большей части прошлого года переоцененность к нефти, так как рублевая стоимость барреля Brent вернулась в диапазон 2019 года 3700-4400, достигнув отметки 4150 руб. "Поэтому в случае возобновления устойчивого роста нефти российская валюта может вернуться к активному укреплению", — прогнозирует Бабин.
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Комментарии 2
Рынки , Дмитрий Бабин , Демократическая партия США , Сенат США
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