Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.48
$
73.73
89.75
89.98
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
56.86
–0.21 Золото
1855.62
–0.11 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2195
–0.0037
21.12
1.2232
24.12
16.12

Фондовые биржи АТР торгуются разнонаправленно на неопределенности с COVID 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Фондовые биржи АТР торгуются разнонаправленно
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показывают единой динамики, индексы Китая и Гонконга торгуются в минусе после роста случаев заражения коронавирусом в КНР, при этом надежды на восстановление мировой экономики на фоне мер поддержки поддерживают торги, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,08%, до 3605,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,55%, до 2406,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,03%, до 28268,8 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,68%, до 3147,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 0,12%, до 6686,9 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,92%, до 28422,77 пункта.
Статистика по заражениям в Китае вновь, как и в понедельник, сдержала склонность к риску у азиатских трейдеров. Китай за минувшие сутки выявил 115 случаев коронавируса и 38 бессимптомных носителей, днем ранее показатель составлял 55 и 81, а в понедельник — 103 и 76 соответственно. Обеспокоенность по ситуации с пандемией в Китае, который первый сообщил о вспышке неизвестной пневмонии 31 декабря 2019 года, сдерживает у инвесторов склонность к риску.
Влияет на некоторые индексы и коррекционная динамика. Во вторник рынки Китая и Гонконга выросли на 1-2%, а KOSPI, напротив, снизился на 0,7%. В среду у показателей наблюдается противоположная динамика, причем KOSPI торгуется вблизи исторического рекорда, который сейчас составляет 3266,23 пункта.
Трейдеры оценивают также статистику по Южной Корее. Уровень безработицы в стране поднялся до рекорда за 11 лет, или с января 2010 года, согласно подсчетам агентства Блумберг. Показатель вырос до 4,6% в декабре, хотя аналитики ожидали сохранения показателя на ноябрьском уровне в 4,1%. Несмотря на слабую статистику, KOSPI демонстрирует рост.
Надежды на восстановление мировой экономики и меры поддержки властей поддерживают настроения участников торгов. Так, рынки ожидают, что избранный президент США Джо Байден предоставит значительное стимулирование экономики. Ранее он сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".
Видео дня. Межрегиональный спрос на жилье резко вырос
Прайм: последние новости
Финансист рассказал, какие изменения ждут рубль в ближайшие дни Финансист рассказал, какие изменения ждут рубль в ближайшие дни Индекс РТС превысил 1500 пунктов впервые с февраля 2020 года Индекс РТС превысил 1500 пунктов впервые с февраля 2020 года События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 января События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 января
Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение