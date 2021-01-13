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Цены на нефть взлетели 

Артём Кульша 2 часа назад
Нефть марки Brent подорожала до наибольшего значения с февраля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно данным лондонской биржи ICE на 4:23 по московскому времени, фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте вырос к уровню закрытия предыдущих торгов на 0,4% до 57,08 доллара за баррель.
Дороже 57 долларов баррель нефти данной марки не стоил с 24 февраля прошлого года. Нефть сорта WTI в 4:23 стоила 53,66 доллара за баррель — на 0,79% больше, чем на момент закрытия предыдущих торгов.
Ряд аналитиков связывает подорожание нефти с прогнозируемым сокращением запасов нефти в США по итогам прошлой недели. Ожидается, что они снизятся на 2,7 миллиона баррелей. Это сокращение станет пятым подряд.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», экономист Александр Абрамов заявил, что падение курса рубля спасает сырьевые отрасли, потому что при снижении стоимости нефти и газа в долларах в рублях цены сохраняют на прежнем уровне или даже растут в результате девальвации.
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Рынки , Видео , Александр Абрамов
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