Нефть марки Brent подорожала до наибольшего значения с февраля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным лондонской биржи ICE на 4:23 по московскому времени, фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте вырос к уровню закрытия предыдущих торгов на 0,4% до 57,08 доллара за баррель.

Дороже 57 долларов баррель нефти данной марки не стоил с 24 февраля прошлого года. Нефть сорта WTI в 4:23 стоила 53,66 доллара за баррель — на 0,79% больше, чем на момент закрытия предыдущих торгов.

Ряд аналитиков связывает подорожание нефти с прогнозируемым сокращением запасов нефти в США по итогам прошлой недели. Ожидается, что они снизятся на 2,7 миллиона баррелей. Это сокращение станет пятым подряд.