Курс российской валюты к доллару США сильно занижен, заявили эксперты журнала The Economist, которые выпустили обновленную версию «индекса бигмака». Согласно ей, американская валюта должна стоить не свыше 74 рублей, а менее 24 рублей, пишет РБК.

«Индекс бигмака» базируется на гипотезе, согласно которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира. В том случае, если этого не происходит, курс местной валюты занижен или завышен.

Согласно данным The Economist, цена обычного бигмака в США в январе 2021 года составляла в среднем $5,66, а в России — 135 рублей. Для одинаковой стоимости бургеров доллар должен стоить 23,85 рублей.

Под подсчетам экспертов, курс российской валюты занижен на 68%, поскольку один бигмак в России стоит $1,81, а не $5,66.

Исходя из того, что было сказано выше, рубль является одной из самых недооцененных валют в мире. Отмечается, что больше — на 68,7% — занижен только курс ливанского фунта.