Ещё
Далее:
Читайте также:
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.75
$
73.94
89.91
90.10
Прогноз
18.01 – 25.01
$
72.15
88.37
Индексы и котировки Brent
56.58
–0.23 Золото
1853.67
–0.10 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2186
–0.0046
21.12
1.2232
24.12
16.12

Рубль признали самой недооцененной валютой мира 

Лера Букина 1 час назад
Курс российской валюты к доллару США сильно занижен, заявили эксперты журнала The Economist, которые выпустили обновленную версию «индекса бигмака». Согласно ей, американская валюта должна стоить не свыше 74 рублей, а менее 24 рублей, пишет РБК.
«Индекс бигмака» базируется на гипотезе, согласно которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира. В том случае, если этого не происходит, курс местной валюты занижен или завышен.
Согласно данным The Economist, цена обычного бигмака в США в январе 2021 года составляла в среднем $5,66, а в России — 135 рублей. Для одинаковой стоимости бургеров доллар должен стоить 23,85 рублей.
Курс доллара: из каких границ не выйдет рубль
Под подсчетам экспертов, курс российской валюты занижен на 68%, поскольку один бигмак в России стоит $1,81, а не $5,66.
Исходя из того, что было сказано выше, рубль является одной из самых недооцененных валют в мире. Отмечается, что больше — на 68,7% — занижен только курс ливанского фунта.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич допустил укрепление рубля ниже 73 за доллар и 90 за евро до конца января. Также он допустил, что по итогам квартала курсы и вовсе могут оказаться у 70 и 88 рублей соответственно.
Комментарии 132
Рынки , Видео , Экономика , Александр Купцикевич , The Economist
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение