Минфин возобновит покупку валюты 

Там рассказали, что по итогам декабря 2020 года суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого месячного объема и оценки их базового месячного объема от их базового месячного объема составило 32,7 миллиарда рублей. В январе 2021-го федеральный бюджет получит ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов в размере 73,5 миллиарда рублей в связи с превышением фактически сложившимися ценами на нефть базового уровня.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 106,3 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 15 января по 4 февраля. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 7,1 миллиарда рублей», — сообщили в пресс-службе Минфина.

В рамках бюджетного правила, как сообщал «Рамблер», Министерство финансов покупает валюту на дополнительные доходы бюджета, когда цена нефти выше установленного правилом уровня (43,3 доллара за баррель в 2021 году), и перечисляет ее в Фонд национального благосостояния.

Если стоимость нефти ниже установленного правилом уровня, Минфин продает валюту, а вырученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. Минфин не покупал валюту с марта.