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Программист потерял пароль от кошелька с биткоинами на $240млн 

Павел Тиунов 2 часа назад
Программист потерял пароль от кошелька с биткоинами на $240млн
Фото: РИА Новости
Американский программист Стефан Томас уже долгое время подбирает пароли к кошельку с 7 тысячами битокинов, ключ к которому он потерял в 2011 году, сообщает издание New York Times. У него осталось две попытки.
7002 биткоина Томас получил в начале 2010-х в качестве вознаграждения за создание видео о криптовалюте. Гонорар хранится в виртуальном кошельке, защищенном системой IronKey. В 2011 году программист потерял пароль и с тех пор не может распоряжаться своими биткоинами. Система допускает 10 попыток входа, после чего кошелек будет заблокирован навсегда. 8 Томас уже израсходовал.
По его словам, он испробовал множество разных стратегий. Он реализовывал мысли, приходящие к нему, когда он лежал в постели, но всякий раз программист терпел неудачу и погружался в отчаяние. Сегодня диск лежит в безопасном месте, добавил Томас. Он решил дождаться, пока специалисты не придумают новые походы к взлому паролей.

«Я дошел до того, что сказал себе: «Просто забудь об этом», — признался он.

После выхода статьи многие предложили Томасу свои услуги во взломе кошелька. Один из программистов пообещал обеспечить доступ к биктоинам за шесть месяцев, если программист поделится 10% своего цифрового капитала.
Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты банка JPMorgan, разослали своим клиентам информацию о том, что биткоин впоследствии может заменить в обращении доллар. Они отметили, что в настоящее время возникла необходимость в замене обесценивающейся американской валюты. В качестве традиционной альтернативы рассматривается золото, с которым, однако, начинает конкурировать криптовалюта. Например, недавно из трастового фонда было выведено золота на 7 миллиардов долларов, а приход биткоина оценивается на сумму 3 миллиарда долларов, говорится в рассылке. Эксперты допустили, что в будущем биткоин может подорожать до 146 тысяч долларов за единицу криптовалюты.
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