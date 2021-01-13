Цена газа в Европе достигла максимума с сентября 2018 года 

Цены на газ на голландском хабе TTF в среду достигли 337,9 доллара за тысячу кубометров и теперь находятся на уровнях сентября 2018 года, следует из данных торгов.

При этом продолжается активный отбор газа из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ). По последним данным, в понедельник заполненность ПХГ составила 65,75%, тогда как еще в начале месяца она была на уровне 74%.

Цены на газ в Европе в 2020 году на фоне пандемии упали практически втрое. В мае они опускались ниже 40 долларов за 1 тысячу кубов. Однако уже осенью котировки вернулись на докризисные уровни и продолжили бурный рост.

Динамика цен обусловлена высоким спросом на газ из-за холодной погоды в Европе и Азии. Европейские котировки поддерживаются также тем, что значительные объемы СПГ были перенаправлены поставщиками из Европы в страны АТР, где спрос дополнительно простимулирован активным восстановлением экономики.