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Цена газа в Европе достигла максимума с сентября 2018 года 

Прайм 29 минут назад
Цена газа в Европе достигла максимума с сентября 2018 года
Фото: ТАСС
Цены на газ на голландском хабе TTF в среду достигли 337,9 доллара за тысячу кубометров и теперь находятся на уровнях сентября 2018 года, следует из данных торгов.
При этом продолжается активный отбор газа из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ). По последним данным, в понедельник заполненность ПХГ составила 65,75%, тогда как еще в начале месяца она была на уровне 74%.
Цены на газ в Европе в 2020 году на фоне пандемии упали практически втрое. В мае они опускались ниже 40 долларов за 1 тысячу кубов. Однако уже осенью котировки вернулись на докризисные уровни и продолжили бурный рост.
Динамика цен обусловлена высоким спросом на газ из-за холодной погоды в Европе и Азии. Европейские котировки поддерживаются также тем, что значительные объемы СПГ были перенаправлены поставщиками из Европы в страны АТР, где спрос дополнительно простимулирован активным восстановлением экономики.
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