Рубль усилил снижение после известия о том, что Минфин России возобновит покупку валюты в рамках бюджетного правила.

Как сообщал «Рамблер», в среду днем Минфин сообщил, что в период с 15 января по 4 февраля направит 106,3 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 7,1 миллиарда рублей.

В рамках бюджетного правила министерство финансов покупает валюту на дополнительные доходы бюджета, когда цена нефти выше установленного правилом уровня (43,3 доллара за баррель в 2021 году), и перечисляет ее в Фонд национального благосостояния.

После сообщения Минфина утренние попытки инерционного роста сменились сползанием рубля.