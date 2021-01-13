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Решение Минфина о покупке вылюты ударило по рублю 

Вероника Полынина 2 часа назад
Рубль усилил снижение после известия о том, что Минфин России возобновит покупку валюты в рамках бюджетного правила.
Как сообщал «Рамблер», в среду днем Минфин сообщил, что в период с 15 января по 4 февраля направит 106,3 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 7,1 миллиарда рублей.
В рамках бюджетного правила министерство финансов покупает валюту на дополнительные доходы бюджета, когда цена нефти выше установленного правилом уровня (43,3 доллара за баррель в 2021 году), и перечисляет ее в Фонд национального благосостояния.
Рубль признали самой недооцененной валютой мира
После сообщения Минфина утренние попытки инерционного роста сменились сползанием рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.52 мск рос на 32 копейки, до 73,86 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 89,86 рубля, следует из данных Московской биржи. К вечеру рубль сумел отыграть позиции — к 18.54 мск доллар стоил 73,56 рубля, евро — 89,46 рубля.
Комментарии 11
Рынки , Видео , Московская биржа , Минфин
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