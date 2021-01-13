Рубль усилил снижение после известия о том, что Минфин России возобновит покупку валюты в рамках бюджетного правила.
Как сообщал «Рамблер», в среду днем Минфин сообщил, что в период с 15 января по 4 февраля направит 106,3 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 7,1 миллиарда рублей.
В рамках бюджетного правила министерство финансов покупает валюту на дополнительные доходы бюджета, когда цена нефти выше установленного правилом уровня (43,3 доллара за баррель в 2021 году), и перечисляет ее в Фонд национального благосостояния.
После сообщения Минфина утренние попытки инерционного роста сменились сползанием рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.52 мск рос на 32 копейки, до 73,86 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 89,86 рубля, следует из данных Московской биржи. К вечеру рубль сумел отыграть позиции — к 18.54 мск доллар стоил 73,56 рубля, евро — 89,46 рубля.