Недооцененность рубля по «индексу бигмака» объяснили 

«Индекс бигмака» свидетельствует не о недооцененности рубля, а об эффективности менеджмента McDonald’s, считают опрошенные агентством «Прайм» эксперты.

Как сообщал «Рамблер», ранее в среду аналитики издания The Economist назвали рубль одной из наиболее недооцененных валют мира на основании «индекса бигмака». Авторы исследования сравнили долларовые цены бигмака в США и других странах и пришли к выводу, что рубль должен стоить не 73,7 рубля, как сегодня, а 23,85 рубля, что говорит о его текущем занижении на 68%.

Валерий Вайсберг из ИК «Регион», комментируя полученные результаты, отметил, что «индекс бигмака» скорее имеет отношение к оценке паритета покупательной способности, чем к измерению «справедливых» валютных курсов.

Он отметил, что в 2014 году бигмак в России стоил 89 рублей, а сейчас — 135 рублей. Таким образом, его стоимость за семь лет выросла на 50%, тогда как рубль подешевел к доллару с 33 до 73 рублей — более чем в два раза.

«Очевидно, что обеспечить столь низкую эластичность к курсу компания могла либо за счет уменьшения размера/калорийности (шринкфляции), либо за счет управления издержками, в том числе импортозамещения. С учетом того, что калорийность российского бигмака за семь лет не уменьшилась, есть повод отдать должное менеджменту McDonald's в РФ», — заявил Вайсберг.

С ним согласен Евгений Миронюк из ИК «Фридом финанс». По его словам, благодаря низким издержкам при производстве покупательная способность рубля выше, чем других валют развивающихся стран.

Он указал, что определить «справедливый» курс рубля по «индексу бигмака» невозможно. Для того, чтобы делать выводы о недооцененности российской валюты, эксперт предложил опираться на показатель реального эффективного курса рубля, который учитывает изменение курса к валютам основных торговых партнеров России.