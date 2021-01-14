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Названа доля «Газпрома» на европейском рынке в 2020 году 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Доля «Газпрома» на европейском рынке составила 33%
Фото: РИА Новости
Доля "Газпрома" на рынке газа Европы в 2020 году составила около 33%, сообщила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, выступая на Гайдаровском форуме.

"К концу года цены по нашим контрактам оказались чуть ниже, чем спотовые котировки на европейских хабах, что дополнительно стимулировало наш экспорт", — сказала Бурмистрова.

"Уже с третьего квартала объемы нашего экспорта достигли, а в отдельных случаях и превысили докризисные показатели. Мы успешно выполнили все обязательства перед импортерами и сохранили рыночную долю на уровне около 33%", — сказала она.
Всего в страны Европы и Турцию "Газпром" в 2020 году поставил около 175 миллиардов кубометров газа, что является достойным результатом с учетом непростых условий на рынке, подчеркнула Бурмистрова.
По ее словам, нестабильность мировых газовых рынков выявила сильные стороны классических долгосрочных контрактов "Газпрома". Цены по ним более устойчивы и предсказуемы, так как компания использует различные формы индексации. А в случае привязки к хабам используются, в том числе, контракты с длительными периодами поставок, которые менее подвержены сиюминутным колебаниям рынка.
Доля "Газпрома" на европейском рынке газа в 2019 году составила 36%.
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Рынки , Газпром
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