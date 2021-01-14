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Аналитики: на рынке может оказаться более 2 млн баррелей лишней нефти 

Банки.ру 37 минут назад
На рынке может оказаться более 2 млн баррелей лишней нефти
Фото: ТАСС
Несоблюдение рядом государств условий сделки ОПЕК+ может привести к появлению на рынке уже в ближайшие полгода более 2 млн баррелей лишней нефти, пишут «Известия», ссылаясь на мнение аналитиков. Речь о таких странах, как Ирак, ОАЭ, Конго, Нигерия, Экваториальная Гвинея и Южный Судан. В случае их демарша цена на нефть может опуститься до 40 долларов. В ОПЕК+ возможные нарушения участников не прокомментировали. В посольствах стран на момент публикации не ответили.
Суммарно указанные страны могут ежемесячно поставлять на рынок более 2 млн баррелей в сутки поверх квот, посчитал аналитик QBF Михаил Бугаев. Ирак и Нигерия в июле нарушали условия сделки ОПЕК+ на 851 тыс. и 315 тыс. баррелей в сутки соответственно. ОАЭ способны производить более 3,4 млн при квоте около 2,6 млн, отметил он.
Тенденция к снижению выполнения договоренностей может оказать давление и на цены на нефть, которые сейчас находятся на 11-месячном максимуме. Впрочем, пока дополнительный объем производства нефти оказался неощутим для рынка. Brent 13 января впервые с февраля прошлого года поднялась в цене выше 57 долларов за баррель. Столь значимое отклонение от условий сделки среди участников картеля оказалось возможным, так как страны-поставщики завершали выполнение контрактов и увеличивали отгрузки в конце года, отметил член экспертного совета Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев. Ранее страны ОПЕК+ приняли решение, что в феврале и марте 2021 года производство черного золота смогут нарастить только Россия и Казахстан — на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. Нынешними условиями сделки в той или иной степени могут быть недовольны абсолютно все ее участники, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Если объем перепроизводства в рамках ОПЕК+ достигнет 2 млн баррелей в сутки, то это скажется на нефтяных котировках, пояснил Фролов. Закроется окно для распродажи накопленных мировых запасов и станет возможным резкое снижение цен на Brent до 40 долларов в моменте, отметил эксперт. Скорее в рамках альянса превышение квот ограничится сотнями тысяч баррелей в сутки со стороны малых стран. В этом случае возможно понижение цены на нефть в пределах нескольких долларов, считает независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов.
Расхождение мнений внутри ОПЕК+ вряд ли всерьез повлияет на мировые цены, добавил Коптев. По его словам, рынок нефти в большей степени зависит от спекулятивного фактора, то есть от настроения трейдеров. Эффективность сделки ОПЕК+ будет зависеть от того, насколько оперативно страны-участницы будут реагировать на изменение мировой конъюнктуры, отметил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По мере восстановления рынка важно не уступать появляющуюся долю США и другим странам, не участвующим в сделке. Тогда усилия ОПЕК+ будут во благо участникам картеля, заключил аналитик.
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Рынки , Экономика , Александр Фролов , Игорь Юшков , Дмитрий Адамидов , Финансовый университет , газета "Известия"
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