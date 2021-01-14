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Курс доллара: Credit Suisse в 2021 году ожидает укрепления рубля до 65-70 руб. за доллар США 

ТАСС 1 час назад
Рубль в 2021 году укрепится до фундаментально обоснованного уровня в 65-70 руб. за доллар США. Такие прогнозы содержатся в новом экономическом обзоре Credit Suisse.

"Мы ожидаем, что рубль вернется к своему фундаментально обоснованному уровню в 2021 году. На наш взгляд, его слабость была вызвана временными факторами", — полагают эксперты банка.

Причиной слабости нацвалюты стало сочетание нескольких факторов, пояснили они. Среди них — намерение правительства РФ пересмотреть налоговые соглашения с офшорными странами, а также резкое повышение денежной массы (рост наличных и безналичных средств (M2) с начала 2020 года по октябрь ускорился с 10,2% до 16,2% год к году).
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"Первый фактор спровоцировал отток капитала, а второй — создал благоприятные условия для такого оттока", — отметили в банке, добавив, что основными источниками увеличения денежной массы стали операции федерального бюджета и особенности финансирования дефицита во II квартале, когда государство получило прибыль от приватизации Сбербанка (около 1% ВВП).

"Вместо того, чтобы компенсировать этот рост рублевой ликвидности валютными продажами, ЦБ РФ отложил свои операции на открытом рынке до IV квартала, также компенсировав их отложенными с 2018 года валютными закупками. По нашему мнению, это создало дополнительный дисбаланс на местном валютном рынке. Однако, на наш взгляд, этот дисбаланс был временным и сойдет на нет в 2021 году", — пояснили в Credit Suisse.

Дополнительное негативное влияние на валюту РФ оказала и пауза в смягчении денежно-кредитной политики с сентября 2020 года, добавили в компании.
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Комментарии 11
Рынки , Видео , Сбербанк России , Правительство РФ , Центральный банк России , Доллар
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