Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.94
89.75
89.85
Прогноз
18.01 – 25.01
$
75.40
90.71
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0002
22.12
1.2157
24.12
16.12

Фондовые торги в РФ начались в «красной зоне» 

Банки.ру 1 час назад
Фондовые торги в РФ начались в «красной зоне»
Фото: Reuters
Российские индексы падают в начале торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 10:18 мск индекс Мосбиржи потерял 0,69% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и равнялся 3 446,22 пункта. Индекс РТС был в минусе на 1,28% — на отметке 1 467,74.

«Рынки пытаются снять перекупленность консолидацией», — формулирует тенденцию аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она указывает, что «внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные». Негативным фактором для российских активов эксперт называет снижение цен на нефть, «которое, однако, пока не приобрело критичного характера».
Видео дня. Россияне смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС
Банки.ру: последние новости
Аналитики предупредили о возможном появлении на рынке избытка нефти и обрушении цен Аналитики предупредили о возможном появлении на рынке избытка нефти и обрушении цен Индекс Мосбиржи обновил максимальное значение Индекс Мосбиржи обновил максимальное значение Рубль дорожает в начале торгов Рубль дорожает в начале торгов
Рынки , Елена Кожухова , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение