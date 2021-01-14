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В России возобновляют продажу зерна из госфонда 

Прайм 1 час назад
В России возобновят продажу зерна из госфонда
Фото: РИА Новости
Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московской биржи) возобновляет продажу зерна из интервенционного фонда России, очередные торги пройдут 20, 21 и 22 января, говорится в сообщении НТБ.

"Определена сводная ведомость аукционов, проводимых в торговую сессию на торги 20, 21 и 22 января 2021 года по реализации зерна федерального интервенционного фонда в 2020 году", — сообщает биржа.

Так, участникам торгов 20 января будет предложено 7,29 тысячи тонн пшеницы 4-го класса урожая 2016 года, 11,205 тысячи тонн пшеницы 3-го класса урожая 2016 года, а также 169 тонн ячменя урожая 2015 года и 945 тонн ячменя урожая 2014 года — в совокупности 19,609 тысячи тонн.
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