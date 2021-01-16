Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0041
23.12
1.2195
24.12

Рубль потерял поддержку нефти и предоставлен сам себе 

Прайм и ещё 3 1 час назад
Рубль потерял поддержку нефти и предоставлен сам себе
Фото: РИА Новости
Нефтяные котировки с начала года продолжают обновлять максимумы. На этой неделе стоимость мартовского фьючерса эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE достигла отметки в 57 долларов за баррель. Порог 60 долларов за бочку нефти, вероятно, будет пройдён в ближайшие дни. Кому выгодна дорогая нефть в "ковидных" реалиях и окажет ли она поддержку российской валюте, рассказали опрошенные агентством "Прайм" аналитики.
ПРИЧИНЫ РОСТА
В начале года нефть подорожала и пробила психологический барьер в 55 за баррель. На этой неделе бочку Brent с поставкой в марте можно купить уже за 57 долларов.
Такому стремительному росту цен поспособствовали удачные переговоры внутри ОПЕК+, а также добровольное согласие Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте. России же наоборот в качестве неожиданного подарка разрешили увеличить добычу на 65 тыс. баррелей в сутки.

"Это было неожиданностью для участников рынка, поскольку рассматривались варианты либо увеличения квот на 500 тыс. баррелей в сутки, либо их заморозки на февраль", — поясняет старший аналитик по нефтегазовому сектору банка "Уралсиб" Алексей Кокин.

Это решение привело к пересмотру прогнозов по рыночному балансу. В результате рынок после сезонного избытка в январе может вернуться к равновесию в феврале-марте и перейти к дефициту во 2 квартале 2021 года, говорит эксперт.
Кроме того, спрос на "черное золото" в азиатском регионе на конец 2020 года начал восстановление, хоть и серьезно замедлился вновь из-за вспышек коронавируса в Китае и Японии, добавляет аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.

"Мировая экономика все еще не в силах начать полноценное восстановление, несмотря на старт вакцинации. Поэтому рост нефти — результат балансировки рынка со стороны предложения и уже несколько ослабевшего оптимизма по поводу скорого завершения пандемии", — считает он.

КОМУ ВЫГОДНА ДОРОГАЯ НЕФТЬ
Как правило, длительные периоды низких цен на нефть негативно сказываются на потребителях — у компаний падают инвестиции в разведку, добычу и транспортировку, что в долгосрочной перспективе приводит к новому витку роста цен, поясняет Кокин.
Очевидно, что от роста нефтяных цен в "ковидную" реальность выигрывает вся отрасль в целом. В первую очередь, это производители. Им выгоднее добывать большие объёмы по цене, покрывающей издержки производства.
Стоимость выше 55 долларов за баррель дает возможность более капиталоемкой добыче сланцевой нефти в США шанс на увеличение мощностей, отмечает Маслов. Однако мировая экономика пока не готова к потреблению больших объёмов нефти, так как производственные и логистические цепочки все еще нарушены из-за сложной эпидемиологической ситуации.
ДОСТИЧЬ И УДЕРЖАТЬСЯ
Прогнозы по рынку нефти эксперты пока дают весьма осторожно, хотя в целом не отрицают продолжения роста в краткосрочной перспективе. Насколько долгосрочным он окажется, зависит от состояния дел в мировой экономике.
Баррель Brent может вырасти до 60 долларов уже в ближайшие дни, считает Кокин. При этом закрепление цены на этом уровне аналитик допускает лишь к концу 2 квартала 2021 года. В то же время он не исключает рисков падения цены, поскольку рост заболеваемости коронавирусом в последние месяцы превышал ожидания и рынок до сих пор мало реагировал на эту информацию.

"Нефть может достигнуть в моменте цены 60 долларов за баррель, но закрепиться на этом уровне пока вряд ли удастся, так как главным системным сдвигом для роста нефти должна стать стабилизация ситуации с коронавирусом", — согласен с ним Маслов.

ВЛИЯНИЕ НА РУБЛЬ
В этой связи у российской валюты появляются шансы на укрепление. Однако значение данного фактора не стоит переоценивать. На самом деле, он находится под влиянием внутренних факторов, состояния мировой экономики и особенно геополитики.

"Неопределенность, связанная с санкционной риторикой новой администрации США, будет сдерживать российскую валюту ", — отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Избранный президент США Джозеф Байден неоднократно говорил о необходимости усиления давления на Россию. Поскольку республиканцам не удалось сохранить большинство в Сенате, демократам будет намного проще проводить санкционные инициативы, поясняет главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.
Он полагает, что эти риски могут проявиться весной-летом текущего года после того, как новая американская администрация сможет немного отвлечься от внутриполитической повестки дня.
Российская валюта также ощущает давление сложной эпидемиологической обстановки.
Положительный эффект от массовой вакцинации в полной мере проявится только во втором полугодии. В краткосрочной перспективе динамика заболеваемости будет оказывать непосредственное влияние на стоимость активов развивающихся стран, включая российский рубль, считает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.
В ближайшие месяцы возможны относительно непродолжительные периоды укрепления рубля, однако в среднем за год аналитик ожидает умеренного роста курса доллара по сравнению с текущими нефтяными котировками.
Видео дня. Рубль признали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»
Прайм: последние новости
Мир столкнется с очередным "газовым бумом" Мир столкнется с очередным "газовым бумом" Рубль вечером уверенно укрепляется после возобновления удорожания нефти Рубль вечером уверенно укрепляется после возобновления удорожания нефти Нефть дешевеет на опасениях за спрос Нефть дешевеет на опасениях за спрос
Комментарии 10
Рынки , Цена на нефть , Прогноз эксперта , Алексей Кокин , Джозеф Байден , Алексей Девятов , Андрей Маслов , Уралсиб , Администрация США
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение