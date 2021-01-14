Россияне стали чаще инвестировать в акции «Газпрома» 

сообщила Московская биржа. В 2020 году россияне чаще всего инвестировали в акции «Газпрома»

Число физических лиц, открывших на Московской бирже брокерские счета, в 2020 году возросло на рекордные 5 млн человек, достигнув 8,8 млн человек. Таким образом, в прошлом году, частными инвесторами стало больше российских граждан, чем суммарно за все предыдущие годы.

В 2020 году частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 301 млрд рублей.