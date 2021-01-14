Россияне стали чаще инвестировать в акции «Газпрома» 

В 2020 году россияне чаще всего инвестировали в акции «Газпрома», сообщила Московская биржа.
Число физических лиц, открывших на Московской бирже брокерские счета, в 2020 году возросло на рекордные 5 млн человек, достигнув 8,8 млн человек. Таким образом, в прошлом году, частными инвесторами стало больше российских граждан, чем суммарно за все предыдущие годы.
В 2020 году частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 301 млрд рублей.
Наибольшей популярностью у частных инвесторов пользовались акции «Газпром» — 23,1% от общего объема инвестиций, «Лукойла» — 11,8%, Норникеля — 11,3%, обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка — 10,5% и 8% соответственно, Аэрофлота — 8,2%, Mail.ru Group — 7,4%, привилегированные акции Сургутнефтегаза 6,8%, МТС 6,5% и Банка ВТБ (6,3%).
Среди иностранных компаний лидерами стали: Alibaba Group Holding LTD (29,5%), Pfizer Inc. (11,6%), Apple (11,1%), Tesla Inc. (9,9%), Intel (8%), Boeing (7,7%), Amazon (7%), NVIDIA (5,1%), AT&T Inc. (5,1%) и American Airlines Group Inc. (4,9%).
Ранее, как писал «Рамблер», аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев посоветовал вкладывать небольшие накопления (около ста тысяч рублей) в акции. По его мнению, часть денег стоит направить в российские «голубые фишки» в рублях, а остальное — в американские акции в долларах. Он отметил, что Walt Disney вырос в 2020 году на 17% благодаря интернет-премьерам, акции Apple — почти на 75%, Amazon — на 68%. В России повторили прежние пики акции Сбербанка, Норникеля, а торговые сети X5 набрали более 25%.