Биткоин подорожал на 13%

Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, растет более чем на 13% (за последние 24 часа), впервые с 10 января торгуясь на отметках более 39 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 17.25 мск стоимость биткоина растет на 13,67%, до 39 150 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 13,40%, до 39 200 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

На долю биткоина приходится 69,5% всего глобального рынка криптовалют.

"По итогам вчерашнего дня данные социомы крипторынка говорили о том, что биткоин, взяв тайм-аут на коррекцию, сегодня должен будет преодолеть отметку в 36 тысяч долларов. Однако проходящие торги уже показали рост… что уже значительно выше ожидаемого. При таком росте к концу четверга биткоин вполне может преодолеть 41 тысячу долларов и составить 41 500 долларов за монету", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"При всей непредсказуемости политической ситуации в США четче вырисовывается, что криптоспекулянты активно пользуются моментом и все больше и больше вызывают сомнения в надежности будущего для доллара. Результат — сегодня ЦБ одной из восточных стран объявил о запуске двух государственных крипто-ферм", — добавил он.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор била рекорды. В пятницу биткоин установил абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.