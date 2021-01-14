Аналитики предрекли укрепление рубля до 65-70 за доллар

Эксперты полагают, что уже в середине 2021 года рубль укрепится до 70 рублей за доллар. В Credit Suisse считают, что курс валюты может опуститься и вовсе до 65 рублей, однако другие аналитики предупреждают, что это может произойти в исключительном случае.

В 2021 году рубль укрепится до 65-70 рублей за доллар США, пишет ТАСС со ссылкой на новый экономический обзор Credit Suisse.

«Мы ожидаем, что рубль вернется к своему фундаментально обоснованному уровню в 2021 году. На наш взгляд, его слабость была вызвана временными факторами», — считают эксперты банка.

По их мнению, причиной слабости нацвалюты стало сочетание нескольких факторов, среди которых — намерения России пересмотреть налоговые соглашения с офшорными странами, а также резкое повышение денежной массы.

«Первый фактор спровоцировал отток капитала, а второй — создал благоприятные условия для такого оттока», — пояснили в банке, добавив, что дополнительное негативное влияние на нашу валюту оказала пауза в смягчении денежно-кредитной политики с сентября 2020 года.

Укрепления российской валюты до 70 рублей за доллар можно ждать уже в конце II квартала 2021 года, прогнозирует рейтинговое агентство «Эксперт РА».

«Мы ожидаем, что курс пробьет уровень 70 рублей за доллар в конце II квартала 2021, но в течение года курс будет существенно колебаться в зависимости от положения и настроений в российской и мировой экономиках», — отмечается в макроэкономическом прогнозе агентства на I полугодие текущего года.

Согласно базовому сценарию, в конце 2021 года курс рубля относительно доллара будет составлять 69 рублей. Аналитики считают, что укреплению рубля будут способствовать восстановившиеся цены на экспортные товары и высокие относительно развитых рынков процентные ставки.

По базовому сценарию «БКС Мир инвестиций» от конца октября, рубль также способен укрепиться к 70 за доллар. Временной горизонт прогноза как раз указывает на конец первого квартала, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Причина кроется в устойчивом восстановлении экономики страны как раз ближе к началу II квартала на фоне восстановления деловой и потребительской активности при помощи успехов фарминдустрии. Внешняя конъюнктура товарных рынков будет этому способствовать», — уверен эксперт.

Зачастую подобные прогнозы делаются на ожидании того, что нефтяные котировки пойдут в рост, так как потребление в мире начнет стремительно восстанавливаться за счет применения вакцин и массовой вакцинации, также говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев . Но в то же время он обращает внимание, что этот процесс будет очень длительным и займет целый год, как минимум, так как потребует задействовать по максимуму все производственные фармацевтические мощности в мире. А это означает то, что новые вспышки пандемии в 2021 году возможны, как и очередной локдаун. Это ожидаемо приведет к падению спроса и снижению нефтяных цен, от которых курс рубля очень сильно зависит, предупреждает Деев.

«Поэтому нет никаких оснований считать, что рубль укрепится ниже 70 за доллар. Вероятнее всего, что в течение года средний курс отечественной валюты составит 74-76 в паре с долларом и 88-90 в паре с евро. Это если не произойдет ухудшения эпидемиологической ситуации в мире», — отмечает эксперт, напоминая, что ВОЗ уже прогнозирует продолжение роста заболеваемости и сохранение локдаунов в 2021 году, а некоторые европейские страны уже заявляют о продлении ограничительных мер (кто-то до середины февраля, кто-то — до середины весны).

По мнению аналитика «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, и вовсе нельзя сказать, что факторы, влияющие на российскую валюту, сильно изменились. Он объясняет, что глобально на валюты развивающихся стран влияет ожидание одобрения увеличения пакета стимулов в США.

«В течение 2021 года рубль, как и большинство валют развивающихся стран, может продолжить укрепление, но повышенная волатильность будет сопровождать торги. Понятие фундаментально обоснованного курса рубля обычно не включает санкционные риски. Геополитическая «премия» в курсе сохраняется и составляет 4-6 рублей. Таким образом, только за счёт этого фактора потенциально курс может перемеситься в диапазон 65-70 рублей за доллар», — полагает Миронюк, говоря о том, что выход курса в диапазон до 70 возможен только при снятии санкций с России.

Вероятно, благоприятная конъюнктура на рынке нефти в течение ближайших двух месяцев из-за корректировки соглашения ОПЕК+ не позволит рублю слабеть, и увеличение доли иностранной валюты в сбережениях может оказаться преждевременным, считает эксперт. По мнению Михаила Зельцера, также, инвестиционные предпочтения пока что на стороне рубля, и покупка инвалют целесообразна лишь с точки зрения необходимых трат.