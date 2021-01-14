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Рубль вечером уверенно укрепляется после возобновления удорожания нефти 

Прайм 1 час назад
Рубль уверенно укрепляется на фоне удорожания нефти
Фото: ТАСС
Курс рубля вечером в четверг растет против доллара и евро на попытках выхода рынка нефти в зону роста цен.
Укрепление "развивающихся" валют и мировых фондовых индексов сигнализирует о спросе на риск.
Курс доллара расчетами "завтра" на 21.32 мск снижается на 60 копеек, до 73,15 рубля, курс евро — на 67 копеек, до 88,94 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОТТАЛКИВАЕТСЯ ОТ НЕФТИ

Российская валюта в четверг растет против основных резервных валют. При этом к вечеру поддержка приходит от нефти, которая прибавляет сейчас в цене около 0,3%.
Такая динамика соответствует общей активизации аппетита к риску на мировых торговых площадках.
Он поддерживается перспективами восстановления крупнейших мировых экономик — США и Китая. Избранный президент США Джо Байден обещал изложить свою экономическую программу позже14 января. Байден подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции, и его пакет "экономической помощи" будет исчисляться триллионами долларов.
Между тем, статданные показали, что китайский экспорт в декабре больше, чем ожидалось — на 18,1% в годовом выражении при прогнозе в 15%. А импорт Китая вырос в декабре на 6,5%, хотя аналитики прогнозировали только 5%.
На таком благоприятном фоне западные фондовые индексы растут, подчеркивая спрос на риск.
При этом вербальные интервенции также помогают рублю. В частности, зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что возобновление покупок валюты Минфином РФ не окажет значимого влияния на внутренний валютный рынок РФ.
Поддержку рублю оказал рост спроса на валюты развивающихся экономик, которые в ходе сегодняшней сессии уверенно укреплялись, также отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.
В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,7% каждый. Рублевая цена нефти колеблется выше 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Доллар сделал еще один шаг к нижней границе диапазона 73-75 рублей, которая выступает для американской валюты ближайшей поддержкой. В ближайшие сессии доллар может протестировать данный уровень, однако, в случае развития понижательной коррекции на рынке энергоносителей, долларовым "медведям" будет сложно закрепиться ниже 73 рублей против доллара", — считает Зварич.

Потенциал падения доллара сохраняется, оценивает и Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"До конца торгов пятницы можем увидеть новый локальный минимум ниже 73 рублей к доллару. По евро в ближайшие сутки вполне достижим уровень 88,3 рубля, где пара не была уже больше месяца", — заключает он.

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Рынки , Валерий Емельянов , Джозеф Байден , Алексей Заботкин , Богдан Зварич , Промсвязьбанк , Московская биржа , Минфин , Центральный банк России
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