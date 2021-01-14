Рубль уверенно укрепляется на фоне удорожания нефти

Курс рубля вечером в четверг растет против доллара и евро на попытках выхода рынка нефти в зону роста цен.

Укрепление "развивающихся" валют и мировых фондовых индексов сигнализирует о спросе на риск.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.32 мск снижается на 60 копеек, до 73,15 рубля, курс евро — на 67 копеек, до 88,94 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ ОТТАЛКИВАЕТСЯ ОТ НЕФТИ

Российская валюта в четверг растет против основных резервных валют. При этом к вечеру поддержка приходит от нефти, которая прибавляет сейчас в цене около 0,3%.

Такая динамика соответствует общей активизации аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Он поддерживается перспективами восстановления крупнейших мировых экономик — США и Китая. Избранный президент США Джо Байден обещал изложить свою экономическую программу позже14 января. Байден подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции, и его пакет "экономической помощи" будет исчисляться триллионами долларов.

Между тем, статданные показали, что китайский экспорт в декабре больше, чем ожидалось — на 18,1% в годовом выражении при прогнозе в 15%. А импорт Китая вырос в декабре на 6,5%, хотя аналитики прогнозировали только 5%.

На таком благоприятном фоне западные фондовые индексы растут, подчеркивая спрос на риск.

Поддержку рублю оказал рост спроса на валюты развивающихся экономик, которые в ходе сегодняшней сессии уверенно укреплялись, также отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,7% каждый. Рублевая цена нефти колеблется выше 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Доллар сделал еще один шаг к нижней границе диапазона 73-75 рублей, которая выступает для американской валюты ближайшей поддержкой. В ближайшие сессии доллар может протестировать данный уровень, однако, в случае развития понижательной коррекции на рынке энергоносителей, долларовым "медведям" будет сложно закрепиться ниже 73 рублей против доллара", — считает Зварич.

Потенциал падения доллара сохраняется, оценивает и Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".