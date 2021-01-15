Инвесторы смогут получать доход по паям ПИФов имуществом 

"Пайщики (ПИФов — ред.), доступных только для квалифицированных инвесторов, а также биржевых ПИФов при погашении паев смогут получать не только деньги, но и другое имущество, которое входит в состав фонда (например, объекты недвижимости)", — сообщил ЦБ.