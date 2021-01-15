Инвесторы смогут получать доход по паям ПИФов имуществом 

Квалифицированные инвесторы паевых инвестфондов получают новые возможности при погашении паев, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Указание регулятора, которое вводит требования к этой процедуре, зарегистрировал Минюст России. Оно вступает в силу 1 февраля 2021 года одновременно с соответствующими поправками в закон об инвестиционных фондах.
"Пайщики (ПИФов — ред.), доступных только для квалифицированных инвесторов, а также биржевых ПИФов при погашении паев смогут получать не только деньги, но и другое имущество, которое входит в состав фонда (например, объекты недвижимости)", — сообщил ЦБ.
Появление у инвестора права требовать получения имущества при погашении пая должно повысить инвестиционную привлекательность ПИФов. По закону такая возможность должна быть предусмотрена правилами доверительного управления фондом, отмечает Центробанк РФ.