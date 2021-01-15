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Биржевые индексы в США снизились 

ТАСС 1 час назад
Биржевые индексы в США снизились
Фото: РИА Новости
Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже после открытия сессии в пятницу снизились.
Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones опустился на 143,89 пункта (минус 0,42%), до уровня 30 866,77. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 10,20 пункта (минус 0,26%), до отметки 3 785,29. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 1,23 пункта (минус 0,02%), до 13 115,84.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI после открытия торгов понизилась на 1,40%, до $52,82 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото упала на 0,55%, до $1 841,30 за тройскую унцию.
Как отметило информационное агентство Bloomberg, основным фактором, повлиявшим на настроения инвесторов, стала информация о плане избранного президента США Джозефа Байдена направить $1,9 трлн на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Этот план, отметило агентство, может быть подвергнут серьезным корректировкам в ходе обсуждения в Конгрессе, существует вероятность того, что одновременно с ним будут повышены некоторые налоги.

"У участников рынка существует понимание того, что этот план — лишь отправная точка для переговоров", — привело агентство мнение руководителя департамента операций с ценными бумагами Mellon Investments Джона Портера.

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Комментарии
Рынки , Джон Портер , Джозеф Байден , Bloomberg
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