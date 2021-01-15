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Цены на нефть резко пошли вниз 

Вероника Полынина 54 минуты назад
Цены на нефть опустились из-за опасений новых коронавирусных ограничений
Фото: depositphotos.com
Цены на нефть перешли к резкому снижению на фоне опасений новых ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Утром в пятницу цены на нефть марки Brent на мировых рынках снижались в пределах 0,2 — 0,3%. Вечером Brent теряла уже 2,36%, а WTI — 2,42%. По состоянию на 21.06 мск цена мартовских фьючерсов североморской нефти составляла 55,09 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на американский сорт — 52,28 доллара за баррель.
Как отмечает агентство «Прайм», цена на нефть падает из-за опасений за спрос на топливо, который может снизиться из-за новых карантинных ограничений в мире.
Так, один из крупнейших потребителей нефти в мире Китай в пятницу заявил о рекордном приросте заболевших коронавирусом за последние девять месяцев.
Ситуация с продолжающимся ростом выявленных случаев COVID-19, появления новых штаммов и отсроченного развертывания вакцинации делает перспективы восстановления мировой экономики туманными.
Ранее «Рамблер» писал, что министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар ожидает, что цена на нефть к началу второго квартала 2021 года может достигнуть 60 долларов за баррель при условии широкого распространения вакцин от коронавируса.
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