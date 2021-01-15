Цены на нефть опустились из-за опасений новых коронавирусных ограничений

Цены на нефть перешли к резкому снижению на фоне опасений новых ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Утром в пятницу цены на нефть марки Brent на мировых рынках снижались в пределах 0,2 — 0,3%. Вечером Brent теряла уже 2,36%, а WTI — 2,42%. По состоянию на 21.06 мск цена мартовских фьючерсов североморской нефти составляла 55,09 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на американский сорт — 52,28 доллара за баррель.

Как отмечает агентство «Прайм», цена на нефть падает из-за опасений за спрос на топливо, который может снизиться из-за новых карантинных ограничений в мире.

Так, один из крупнейших потребителей нефти в мире Китай в пятницу заявил о рекордном приросте заболевших коронавирусом за последние девять месяцев.

Ситуация с продолжающимся ростом выявленных случаев COVID-19, появления новых штаммов и отсроченного развертывания вакцинации делает перспективы восстановления мировой экономики туманными.

Ранее «Рамблер» писал, что министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар ожидает, что цена на нефть к началу второго квартала 2021 года может достигнуть 60 долларов за баррель при условии широкого распространения вакцин от коронавируса.