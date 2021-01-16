Эксперт объяснил падение цен на нефть 

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Нефтяные цены устремились вниз из-за ужесточения ограничительных мер в Китае и Европе. Об этом заявил старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб , сообщает «Прайм»

Локального максимума стоимость марки Brent достигла утром в среду, 13 января, затем цена начала снижаться вплоть до конца недели.

«Падение цены с максимумов среды составило более 4%», — резюмировал Иосуб.

Он отметил, что для нефти это немного, поскольку цены на данное сырье являются достаточно волатильными.

Иосуб считает, что падение вызвано ужесточением антиковидных мер для предприятий и граждан в КНР и ЕС . Дополнительный фактор — грядущее появление на рынке американской сланцевой нефти.

«Возвращение на рынок ощущаться уже во второй половине текущего года», — считает аналитик.

По мнению Иосуба, в понедельник не стоит ждать сюрпризов для нефтяного рынка. Торги пройдут в диапазоне 54,3-55,4 доллара за баррель Brent. В среднесрочной перспективе цена может снизиться до 50,5, если появятся негативные новости с мирового фронта борьбы с COVID-19.