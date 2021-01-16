Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0041
23.12
1.2195
24.12

Эксперт спрогнозировал подорожание нефти до 60 долларов 

Майк Габриелян 35 минут назад
Эксперт спрогнозировал подорожание нефти до 60 долларов
Фото: Reuters
Эксперты с осторожностью прогнозируют будущее нефтяного рынка, считая, что возможен рост в краткосрочной перспективе. Но главное влияние на сырьевые цены окажет состояние дел в мировой экономике и успехи или неудачи в противостоянии пандемии. Об этом пишет «Прайм».
Баррель Brent может вырасти до 60 долларов уже в ближайшие дни, считает старший аналитик по нефтегазовому сектору банка "Уралсиб" Алексей Кокин.
Однако, по его мнению, закрепиться на данном уровне нефть сможет только к концу второго квартала. Кокин не исключает, что цена упадет, поскольку рост COVID-19 превышал ожидания в последнее время, но рынок пока слабо реагировал на этот показатель.
Такую позицию поддерживает и аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

«Нефть может достигнуть в моменте цены 60 долларов за баррель, но закрепиться на этом уровне пока вряд ли удастся, так как главным системным сдвигом для роста нефти должна стать стабилизация ситуации с коронавирусом», — считает Маслов.

Эксперты отмечают, что из-за укрепления нефтяных цен у российской валюты появляются шансы на стабилизацию и даже рост. Но сырьевой фактор нельзя переоценивать: на рубль влияют также геополитика, внутренние факторы, состояние мировой экономики в целом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Чубайс высказался о «грубейшей ошибке» из-за углеродного налога.
Видео дня. После заморозки цен на сахар и масло в магазинах начался дефицит
Комментарии
Рынки , Алексей Кокин , Андрей Маслов , Уралсиб
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение