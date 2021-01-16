Эксперт спрогнозировал подорожание нефти до 60 долларов 

Эксперты с осторожностью прогнозируют будущее нефтяного рынка, считая, что возможен рост в краткосрочной перспективе. Но главное влияние на сырьевые цены окажет состояние дел в мировой экономике и успехи или неудачи в противостоянии пандемии. Об этом пишет « Прайм ».

Алексей Кокин. Баррель Brent может вырасти до 60 долларов уже в ближайшие дни, считает старший аналитик по нефтегазовому сектору банка "Уралсиб"

Однако, по его мнению, закрепиться на данном уровне нефть сможет только к концу второго квартала. Кокин не исключает, что цена упадет, поскольку рост COVID-19 превышал ожидания в последнее время, но рынок пока слабо реагировал на этот показатель.

Такую позицию поддерживает и аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов

«Нефть может достигнуть в моменте цены 60 долларов за баррель, но закрепиться на этом уровне пока вряд ли удастся, так как главным системным сдвигом для роста нефти должна стать стабилизация ситуации с коронавирусом», — считает Маслов.

Эксперты отмечают, что из-за укрепления нефтяных цен у российской валюты появляются шансы на стабилизацию и даже рост. Но сырьевой фактор нельзя переоценивать: на рубль влияют также геополитика, внутренние факторы, состояние мировой экономики в целом.