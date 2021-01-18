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​Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов 

Банки.ру 2 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,5% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 433,66 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,59% и равнялся 1 465,57 пункта.
В начале недели негативные настроения на рынках преобладают, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. В рамках предстоящей недели он выделяет несколько факторов, способных оказать влияние на настроения инвесторов.

«Так, инвесторы продолжат следить за ситуацией с распространением коронавируса. Ухудшение ситуации с пандемией и продление карантинных ограничений в некоторых странах, а также сохранение рисков их ужесточения, вызывают опасения относительно восстановления мировой экономики, что оказывает давление на широкий спектр активов, несмотря стартовавшую вакцинацию в различных странах», — комментирует эксперт.

Плюс к этому, продолжает Зварич, инвесторы будут оценивать влияние нового пакета помощи американской экономике объемом 1,9 трлн долларов. Несмотря на то, что данный план является позитивным фактором и должен поддержать ее восстановление, инвесторы опасаются, что он будет способствовать росту инфляции, что в долгосрочном плане может привести к необходимости более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в США.
Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как негативные, указывает аналитик.

«На таком фоне в начале сессии ожидаем преобладания продаж в российских активах, что приведет к дальнейшему отступлению индекса Мосбиржи и выходу вниз из диапазона 3 450—3 500 пунктов, в котором он провел всю предыдущую неделю. В ходе торгов давление на российский рынок сохранится, в результате чего он сделает еще один шаг к отметке 3 400 пунктов. Отметим, что на неделе ожидаем достижения индексом Мосбиржи данной отметки на сохранении коррекционных настроений на мировых площадках», — прогнозирует эксперт.

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Рынки , Богдан Зварич , Московская биржа
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