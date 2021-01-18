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Рубль вырос к доллару и евро 

РИА Новости и ещё 28 18 января 2021
Рубль вырос к доллару и евро
Фото: depositphotos.com
Вечером во вторник рубль повышается к доллару и евро, отыгрывая курсовую динамику "Форекса", следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20:57 мск снижался на 30 копеек, до 73,69 рубля, курс евро — на десять копеек, до 89,32 рубля. Сигналы о сохранении мягкой монетарной политики в США ослабляют американскую валюту и поддерживают курс рубля.
На таком фоне евро прибавляет 0,4% — до 1,2125 доллара. Американские фондовые индексы вечером растут на 0,5-1,2%.
На фоне слабеющего доллара рынок нефти отыгрывает 2,1%: смесь марки Brent дорожала до 55,9 доллара за баррель. Инвесторы обращают внимание на январский доклад Международного энергетического агентства (МЭА), которое ожидает, что в текущем году спрос на черное золото вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки — до уровня в 96,6 миллиона баррелей.
В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,1-0,4%. Цена нефти в отечественной валюте колеблется около 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогнозы
Как отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка, доллар продолжил движение в середине диапазона 73-75 рублей.

"Данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты до конца недели, а ухудшение внешней конъюнктуры может вывести доллар к его верхней границе", — добавил он.

В свою очередь, Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс" считает, что общий фон рынка преимущественно играет в пользу отечественной валюты. В среду доллар может опуститься до отметки в 73 рубля, евро — до 88,5 рубля, заявил он.
Видео дня. Доля золота в резервах России превысила объем долларов
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Комментарии
Рынки , Валерий Емельянов , Богдан Зварич , Международное энергетическое агентство , Промсвязьбанк , Московская биржа
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