Рубль вырос к доллару и евро 

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Вечером во вторник рубль повышается к доллару и евро, отыгрывая курсовую динамику "Форекса", следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами "завтра" на 20:57 мск снижался на 30 копеек, до 73,69 рубля, курс евро — на десять копеек, до 89,32 рубля. Сигналы о сохранении мягкой монетарной политики в США ослабляют американскую валюту и поддерживают курс рубля.

На таком фоне евро прибавляет 0,4% — до 1,2125 доллара. Американские фондовые индексы вечером растут на 0,5-1,2%.

На фоне слабеющего доллара рынок нефти отыгрывает 2,1%: смесь марки Brent дорожала до 55,9 доллара за баррель. Инвесторы обращают внимание на январский доклад Международного энергетического агентства (МЭА), которое ожидает, что в текущем году спрос на черное золото вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки — до уровня в 96,6 миллиона баррелей.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,1-0,4%. Цена нефти в отечественной валюте колеблется около 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

Прогнозы

"Данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты до конца недели, а ухудшение внешней конъюнктуры может вывести доллар к его верхней границе", — добавил он.