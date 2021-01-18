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Парижскую биржу впервые в ее истории возглавит женщина 

ТАСС 3 часа назад
Парижскую биржу впервые возглавит женщина
Фото: Reuters
Дельфин д'Амарзи станет первой женщиной, которая займет пост главы Парижской биржи за все время ее существования с начала XVIII века. Об этом сообщила в понедельник Euronext NV — панъевропейская фондовая биржа, имеющая филиалы в Париже, Амстердаме, Брюсселе, Дублине, Лиссабоне и Осло.

"Дельфин д'Амарзи назначена президентом — генеральным директором Euronext Paris и членом совета управляющих Euronext. Она заступит на свой пост 15 марта 2021 года", — говорится в заявлении.

Решение должно быть еще одобрено общим собранием акционеров Euronext, а также французским биржевым регулятором.
Дельфин д`Амарзи 47 лет. Она является выпускником престижной французской Национальной школы администрации. По завершении учебы она находилась на важных постах во французской государственной администрации, в частности директора Государственного казначейства. В 2007-2009 годах была советником правительства Франсуа Фийона по финансовым вопросам. В рамках этой деятельности она разрабатывала защитные меры Франции во время мирового ухудшения финансовой ситуации, вызванного ипотечным кризисом в США.
В настоящее время она занимает второй по значимости пост в онлайн-банке Orange Bank, являясь его делегированным генеральным директором. Д`Амарзи — специалист по развитию рынков капитала и по европейской финансовой регламентации. Во главе Парижской биржи она сменит Антони Аттиа, назначенного теперь в Euronext на пост главы отдела первичных рынков и постпереговорных операций.
Новые назначения проведены в период, когда Euronext значительно расширяет рамки своей деятельности. В 2019 году оператор уже приобрел Биржу Осло и готовится в первом полугодии текущего года приобрести Итальянскую биржу.

"Euronext обязан адаптировать свою организационную структуру, чтобы достичь своей амбициозной цели по созданию первой по значимости инфраструктуры панъевропейского рынка", — приводятся в заявлении слова генерального директора оператора, французского банкира Стефана Бужна.

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Комментарии
Рынки , Франсуа Фийон
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