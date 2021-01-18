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Инвесторы-миллионеры: на рынке надувается новый пузырь 

Investing.com Россия 1 час назад
Инвесторы-миллионеры предупредили о новом пузыре на рынке
Фото: Investing.com
Согласно результатам исследования E-Trade Financial, большинство состоятельных инвесторов, на брокерском счету которых лежит $1 млн или больше, полагают, что царящие сейчас на рынке бычьи тенденции продолжатся. Но вот парадокс: они также уверены в том, что состояние на рынке во многом схоже с «пузырем», который «лопнет если не сегодня, то завтра», пишет CNBC.
Результаты исследования наводят на мысли о том, чем руководствуются инвесторы-миллионеры, полагающие, что «до взрыва пузыря» осталось мало времени. Их корректировки своих портфелей отражают приток вложений в те сферы, где рынок и так уже насыщен, например, в акции американских предприятий с высокой капитализацией (прежде всего категории Big Tech), и, наоборот, показывают, где цены на акции занижены, в том числе на международном уровне.
Только 9% инвесторов полагают, что фондовому рынку еще далеко до пузыря. 29% миллионеров уверены, что рынок приближается к появлению пузыря, 46% считают, что ситуация «отчасти похожа» на пузырь, а еще 16% — что на рынке точно надулся пузырь.
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Но при таком в общем-то пессимизме удивительно, что эти инвесторы не бегут с рынка и не обналичивают деньги. Исследование показало, что 64% из респондентов настроены оптимистично, что на 9 процентных пунктов выше, чем в четвертом квартале 2020 года. 24% миллионеров сообщили, что их толерантность к риску в первом квартале 2021 года выросла, большинство (63%) сказало, что их готовность рисковать не снизилась и остается на уровне прошлого квартала.
Инвесторы просто делают то, что и должны: смотрят вперед. Майк Левенгарт, главный инвестиционный директор отдела управления капиталом E-Trade Financial, убежден: «все шире признается, что экономика улучшается, и есть признаки наличия факторов, способствующих росту рынка». В том числе — продвижение (хотя и весьма медленное) вакцинации от COVID-19 и перспектива еще одного пакета стимулов от избранного президента США Джо Байдена.
Из 188 опрошенных инвесторов-миллионеров 59% указали, что ждут по итогам квартала роста индекса S&P 500. 43% из них считают, что прирост составит не более 5%. Доля же тех, кто уверен, что фондовый рынок упадет, снизилась на 6 процентных пунктов, до 22%.
— При подготовке использованы материалы CNBC.
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