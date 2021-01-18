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Германия отвергла предложение США по «Северному потоку — 2» 

Вероника Полынина 1 час назад
В парламенте Германии отреагировали на предложение советника избранного президента США Джо Байдена об отмене санкций США с проекта взамен на отказ от строительства «Северного потока — 2».
Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст заявил РИА «Новости», что считает неуместным вмешательство США в энергетическую политику Европы.

«Я по-прежнему считаю совершенно неуместным, чтобы мы с США обсуждали нашу энергетическую политику. Поэтому я отвергаю это предложение», — заявил Эрнст.

От назвал строительство «Северного потока — 2» «делом сугубо европейским», которое «имеет все необходимые разрешения и поэтому должно быть быстро завершено».
Германия разрешила строить «Северный поток — 2»
Ранее эксперт по внешней политике Николас Бернс, консультировавший Джо Байдена во время избирательной кампании, заявил, что Вашингтон должен временно снять санкции с «Северного потока — 2», а Европа — приостановить строительство трубопровода, чтобы стороны получили время на согласование своих позиций.
Как сообщал «Рамблер», 15 января власти Германии выдали разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах в январе-мае 2021 года.
Комментарии 234
Рынки , Видео , Николас Бернс , Клаус Эрнст , Джозеф Байден , Бундестаг , РИА Новости
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