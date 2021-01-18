Новый маршрут позволит России продавать газ выгоднее

Арктический танкер ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери» с грузом сжиженного природного газа (СПГ) в субботу, 16 января, завершил переход с Ямала до Берингова пролива по Северному морскому пути. Об этом со ссылкой на пресс-службы «Новатэка» «Совкомфлота» сообщает РБК. Первая компания контролирует завод «Ямал СПГ», а вторая владеет танкером.

Принципиально новым моментом этого перехода стало то, что он совершен в январе без ледокола. Такой маршрут позволяет продавать газ значительно выгоднее, поскольку он на 40 процентов быстрее, чем через Суэцкий канал.

Груз СПГ предназначен для азиатского рынка, на котором в последнее время взлетели цены. Вслед за первым газовозом идет такого же типа судно «Николай Евгенов». Вместе они поставят в регион порядка 140 тысяч тонн СПГ.

Куда именно идут поставки, не уточняется. Продолжительность маршрута из порта Сабетта на Ямале до мыса Дежнева (конец Северного морского пути) составила 10 суток и 21 час. Такой скорости достаточно для эффективности поставок.