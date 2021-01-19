Фондовые биржи АТР растут в ожидании инаугурации Байдена

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут, инвесторы с оптимизмом ожидают инаугурации избранного президента США Джо Байдена , при этом китайские индикаторы несколько корректируются после значительного роста накануне, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,01%, до 3596,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,12%, до 2398,12 пункта; гонконгский Hang Seng Index подскакивал на 3,22%, до 29790,75 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 2,71%, до 3095,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,09%, до 6735,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,4%, до 28630,5 пунктов.

Основным событием этой недели для инвесторов станет инаугурация избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет завтра, 20 января. Участники торгов ждут, какие меры он примет для поддержки американской экономики.

"Положительный сдвиг в оптимизме инвесторов в преддверии инаугурации — четкий сигнал того, что рынок склоняется к скорейшему одобрению политики администрации Байдена", — отметил агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).

Кроме того, росту корейского индекса KOSPI дополнительно способствовали корпоративные новости. Так, южнокорейский автопроизводитель Kia Motors ожидает, что его выручка за квартал окажется выше прогнозов аналитиков. Акции компании растут в цене почти на 12%.