Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.03
86.32
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0026
24.12
1.2181
24.12

Доллар вновь перешёл к снижению в паре с рублем 

ИА Regnum и ещё 1 10 часов назад
Доллар вновь перешёл к снижению в паре с рублем
Фото: РИА Новости
Днем 19 января доллар США вновь перешел к снижению в паре с рублем, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
«Нефть после вялого снижения утром вернулась в уверенный плюс и обеспечивает «россиянина» довольно прочной опорой. При этом доллар динамично отступает на мировом валютном рынке за счет активизации интереса к риску повсеместно.
Доллар США на этом фоне торгуется по 73,68 руб. и может торговаться в пределах 73,50−74,50 руб.
Да, рубль выглядит слишком крепким и самонадеянным, но это пока. Евро стоит 89,40 руб. и способен балансировать в коридоре 89−91 руб.
На площадке сегодня обсуждают поддержку рубля со стороны сезонного фактора. Вряд ли это имеет под собой основания, так как начало года обычно как раз смотрится слабо с точки зрения ключевых макропоказателей и только к концу февраля в стабильных условиях видно всплеск активности.
Как экономика поведет себя в 2021 году, пока неясно: потребительская активность ограничена из-за пандемии, и бизнес тоже не торопится наращивать объемы производства, раз их некому продать. Для рубля это не самая хорошая новость, но он ее успешно игнорирует», — считает эксперт.
Видео дня. Доля золота в резервах России превысила объем долларов
ИА Regnum: последние новости
Нефтяной рынок ожидает доклада главы ОПЕК Нефтяной рынок ожидает доклада главы ОПЕК В Китае инфляция за 2020 год оказалась ниже прогноза В Китае инфляция за 2020 год оказалась ниже прогноза Цена на нефть приближается к психологическому уровню $60 Цена на нефть приближается к психологическому уровню $60
Комментарии
Рынки , Анна Бодрова , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение