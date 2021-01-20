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​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Банки.ру и ещё 2 3 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,4% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 457 пунктов. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,5% и равнялся 1 478 пунктам.
Сегодня российский фондовый рынок может воспользоваться умеренно позитивной внешней конъюнктурой и высокими ценами на нефть, допускает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. По его словам, это позволит индексу Мосбиржи отыграть часть потерь вторника, вернувшись в диапазон 3 450—3 500 пунктов.

«В то же время потенциал роста рынка выглядит ограниченным. Наиболее вероятным сценарием на ближайшие торговые сессии видим возобновление движения индекса Мосбиржи к отметке 3 400 пунктов. Среди негативных факторов — ухудшение внешней конъюнктуры и геополитическая напряженность», — предупреждает эксперт.

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