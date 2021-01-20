​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,4% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 457 пунктов. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,5% и равнялся 1 478 пунктам.

Сегодня российский фондовый рынок может воспользоваться умеренно позитивной внешней конъюнктурой и высокими ценами на нефть, допускает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич . По его словам, это позволит индексу Мосбиржи отыграть часть потерь вторника, вернувшись в диапазон 3 450—3 500 пунктов.