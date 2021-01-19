Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.03
86.32
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0026
24.12
1.2181
24.12

Криптовалюта Ethereum подорожала до исторического максимума 

Вероника Полынина 1 час назад
Криптовалюта Ethereum подорожала до исторического максимума
Фото: globallookpress.com
Альтернативная криптовалюта Ethereum (эфир) впервые в истории подорожала до 1440 долларов, преодолев установленный ранее в январе максимум в 1428 долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные криптобиржи Bitstamp.
19 января эфир опередил биткоин по суточному объему транзакций. В сети альткоина прошли сделки на 12 млрд долларов — на 3 млрд долларов больше, чем у биткоина.
Еще в марте 2020 года курс Ethereum опускался до 86 долларов за единицу криптовалюты. Затем эфир начал постепенно расти. К сентябрю курс перешагнул отметку в 488 долларов, затем откатился до 300 долларов и после этого уже не падал. Аналитики подсчитали, что за 10 месяцев Ethereum подорожал на 1574%.
Эксперты отмечают, что эфир растет на фоне ралли биткоина. 8 января биткоин установил исторический максимум возле отметки в 42 тысячи долларов. Сейчас первая криптовалюта торгуется на уровне в 37,3 тысячи долларов.
Другие факторы роста: добавление Чикагской товарной биржей (CME) фьючерсов на Ethereum и запуск нулевой фазы Ethereum 2.0, который состоялся в декабре 2020 года.
Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты банка JPMorgan разослали своим клиентам информацию, что биткоин в будущем может заменить в обращении доллар. Они отметили, что в настоящее время возникла необходимость в замене обесценивающейся американской валюты. В качестве традиционной альтернативы рассматривается золото, с которым, однако, начинает конкурировать криптовалюта. Например, недавно из трастового фонда было выведено золота на 7 миллиардов долларов, а приход биткоина оценивается на сумму 3 миллиарда долларов, говорится в рассылке. Эксперты допустили, что в будущем биткоин может подорожать до 146 тысяч долларов за единицу криптовалюты.
Видео дня. Доля золота в резервах России превысила объем долларов
Комментарии
Рынки , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение