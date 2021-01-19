Криптовалюта Ethereum подорожала до исторического максимума 

Альтернативная криптовалюта Ethereum (эфир) впервые в истории подорожала до 1440 долларов, преодолев установленный ранее в январе максимум в 1428 долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные криптобиржи Bitstamp.

19 января эфир опередил биткоин по суточному объему транзакций. В сети альткоина прошли сделки на 12 млрд долларов — на 3 млрд долларов больше, чем у биткоина.

Еще в марте 2020 года курс Ethereum опускался до 86 долларов за единицу криптовалюты. Затем эфир начал постепенно расти. К сентябрю курс перешагнул отметку в 488 долларов, затем откатился до 300 долларов и после этого уже не падал. Аналитики подсчитали, что за 10 месяцев Ethereum подорожал на 1574%.

Эксперты отмечают, что эфир растет на фоне ралли биткоина. 8 января биткоин установил исторический максимум возле отметки в 42 тысячи долларов. Сейчас первая криптовалюта торгуется на уровне в 37,3 тысячи долларов.

Другие факторы роста: добавление Чикагской товарной биржей (CME) фьючерсов на Ethereum и запуск нулевой фазы Ethereum 2.0, который состоялся в декабре 2020 года.

Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты банка JPMorgan разослали своим клиентам информацию, что биткоин в будущем может заменить в обращении доллар. Они отметили, что в настоящее время возникла необходимость в замене обесценивающейся американской валюты. В качестве традиционной альтернативы рассматривается золото, с которым, однако, начинает конкурировать криптовалюта. Например, недавно из трастового фонда было выведено золота на 7 миллиардов долларов, а приход биткоина оценивается на сумму 3 миллиарда долларов, говорится в рассылке. Эксперты допустили, что в будущем биткоин может подорожать до 146 тысяч долларов за единицу криптовалюты.