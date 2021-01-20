Новые власти США будут делать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Как заявил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен, избранный президент Джо Байден хочет, чтобы администрация использовала все инструменты для убеждения партнеров отказаться от реализации «Северного потока — 2». Но если это не сработает, США «придется серьезно рассмотреть инструменты, которые еще не привлекали», отметил он, передает РИА Новости.
«Мне надо посмотреть на действующее законодательство, чтобы определить, что мы можем сделать, чтобы помешать завершению строительства. Полностью согласен. Мне надо будет проконсультироваться с избранным президентом», — добавил он.
Ранее кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен пообещала «немедленно приступить» к пересмотру санкционной политики Соединенных Штатов в случае своего назначения. По ее словам, введенные ограничения должны использоваться «в стратегических целях и соответствующим образом».
Во вторник США ввели санкции против судна «Фортуна», которое участвует в постройке «Северного потока — 2», и его владельца — компании «КВТ-Рус». Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ограничительные меры нарушают международное право и принципы торговли.