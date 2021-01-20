Фондовые биржи Азии растут вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,01%, до 3566,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,73%, до 2396,12 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 0,13%, до 29682,12 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,13%, до 3088,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,56%, до 6780 пунктов, японский Nikkei 225 снижался на 0,56%, до 28475 пунктов.

В среду рынки АТР повторяют положительную динамику американских бирж. Так, индексы США во вторник выросли в пределах 1,5% после заявлений кандидата в министры финансов Джанет Йеллен . Она отметила, что обеспокоена долгосрочной устойчивостью долга и бюджета США, но что сейчас на первом месте стоит необходимость помочь людям при пандемии и инвестировать в инфраструктуру и экологически чистые технологии.

В то же время давление на японский индекс оказывает статистика по заболеваемости коронавирусом в стране. Ранее во вторник в Японии были впервые зарегистрированы рекордные 100 новых смертей от коронавируса за один день. Также рекордным стало число пациентов в тяжелом состоянии — оно достигло тысячи. В Токио и ряде префектур действует режим ЧС.

"До китайского Нового года осталось меньше месяца. Поскольку число заражений снова растет в некоторых частях Азии, есть опасения насчет того, что праздничный сезон может означать для усилий по сдерживанию вируса", — комментирует ситуацию агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).