Мировые цены на нефть выросли

Стоимость нефти в среду утром растет в надеждах на поддержку правительством американской экономики в период коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,61%, до 56,24 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,7%, до 53,35 доллара за баррель.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией с состоянием экономики США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире. Участники торгов ожидают, что новая администрация США продолжить вводить новые меры поддержки в период кризиса.

В частности рынки обратили внимание на слова кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен , которая заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки экономики. Под первым пакетом Йеллен подразумевала законопроект о поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов, который предложил избранный президент Джо Байден и поддержали лидеры демократов в конгрессе.