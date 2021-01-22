​Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов 

Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,83% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 394,26 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,8% и равнялся 1 446,24 пункта.

Конец недели мировые рынки могут завершить снижением, допускает главный аналитик ПСБ Роман Антонов . По его словам, настроения на глобальных рынках на утро пятницы негативные. Так, азиатские площадки демонстрируют слабость, теряя в среднем около 0,6%, в «красной зоне» торгуются и индексы в США. Котировки Brent откатываются от локальных максимумов.

В четверг индекс Мосбиржи потерял 1,2%.