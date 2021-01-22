Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.59
89.75
89.21
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.03
86.32
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0014
13.01
1.2155
13.01

​Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов 

Банки.ру и ещё 2 1 час назад
​Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,83% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 394,26 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,8% и равнялся 1 446,24 пункта.
Конец недели мировые рынки могут завершить снижением, допускает главный аналитик ПСБ Роман Антонов. По его словам, настроения на глобальных рынках на утро пятницы негативные. Так, азиатские площадки демонстрируют слабость, теряя в среднем около 0,6%, в «красной зоне» торгуются и индексы в США. Котировки Brent откатываются от локальных максимумов.
В четверг индекс Мосбиржи потерял 1,2%.

«Сегодня коррекционное движение, вероятно, продолжится, чему будут способствовать слабая глобальная конъюнктура фондовых площадок и откат нефтяных котировок. В результате индекс Мосбиржи может выпасть из диапазона 3 400—3 500 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса выступает уровень 3 300 пунктов», — комментирует эксперт.

Видео дня. Россияне стали экономить на продуктах
Банки.ру: последние новости
​Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника ​Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника Официальный курс доллара вырос на 1 копейку, евро подешевел на 18 копеек Официальный курс доллара вырос на 1 копейку, евро подешевел на 18 копеек ​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов ​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Роман Антонов , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение