Доллару предрекли обвал 

Бывший глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен , претендующая на пост министра финансов страны, способна привести курс доллара к долгосрочному падению. Об этом рассказали опрошенные Bloomberg эксперты.

Инвесторы ожидают, что доллар ослабнет из-за бюджетных вливаний, к которым планируют прибегнуть демократы для стимулирования национальной экономики.

"Позиция Йеллен свидетельствует о том, что правительство США вряд ли будет препятствовать падению курса доллара", — уверен специалист из National Australia Bank Ltd. Родриго Кэтрил.

Эксперт из Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Хун Го считает, что новое правительство Соединенных Штатов устраивает ослабление доллара. Об этом свидетельствует новость о том, что Джанет Йеллен намерена придерживаться рыночного обменного курса национальной валюты.

Специалисты из Goldman Sachs также считают, что низкие номинальные и реальные ставки по кредитам, высокая оценка доллара, а также быстрое восстановление мировой экономики в 2021 году окажут давление на американскую валюту.

Ранее СМИ сообщали о планах ЕС бороться с господством доллара на мировых рынках. В частности, Еврокомиссия готовит план, который намереваются утвердить в ближайшие дни. Возмущение Брюсселя вызвали односторонние санкции Вашингтона и уязвимость европейской финансовой системы из-за связанных с американской валютой рисков.