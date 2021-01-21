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Фондовые биржи АТР растут в ожидании стимулирования экономики США 

Прайм 4 часа назад
Фондовые биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут, — инвесторы оценивают перспективы дополнительной поддержки экономики США, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,3% — до 3629,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,5%, до 2448,72 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 0,23%, до 30030,5 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,14% — до 3150,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,71%, до 6818,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,88%, до 28775 пунктов.
Оптимизм инвесторов вызван ожиданиями дальнейшего стимулирования экономики США. Джо Байден, который 20 января официально вступил в должность президента США, ранее предлагал пакет стимулирования на 1,9 триллиона долларов. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе. Кроме того, кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен ранее на этой неделе заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки американской экономики.
Макростратег Saxo Capital Markets Кей Ван-Питерсен (Kay Van-Petersen) отмечает, что контроль демократов над сенатом США увеличивает не только вероятность дополнительного финансового стимулирования экономики, но также и его масштабы.

"Это означает, что рынок должен находиться в целом намного выше, и мы собираемся этого достигнуть", — сказала стратег агентству Рейтер.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на решения японского финансового регулятора. Банк Японии снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Кроме того, японский центробанк улучшил прогноз по росту ВВП на 2020-2021 финансовый год на 0,3 процентного пункта — до 3,9%.
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Комментарии
Рынки , Джанет Йеллен , Джозеф Байден , Сенат США , Reuters
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