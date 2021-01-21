Центробанк купил валюту на миллиарды рублей

Банк России приобрел валюту на внутреннем ранке на сумму 7,1 миллиарда рублей, сообщает ТАСС. Сделка прошла в рамках бюджетного правила.

ЦБ возобновил покупку валюты с 15 января. 19 января объем сделок составлял 14,2 миллиарда рублей. Всего за почти неделю покупки валюты регулятором достигли показателя 21,3 миллиарда рублей.

Эксперты Центробанка напомнили, что ранее регулятор продавал валюту на внутреннем рынке, чтобы повысить предсказуемость «действий денежных властей», а также чтобы стабилизировать ситуацию на финансовых рынках в связи со скачками цен на нефть. Всего Центробанк распродал валюты на 1 триллион 685,8 миллиарда рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», один из заместителей председателя Центробанка заявил, что возобновление покупательской активности ЦБ на внутреннем рынке не окажет значимого влияния на курс российской валюты.

В рамках бюджетного правила регулятор покупает валюту на дополнительные доходы бюджета, когда цена нефти выше установленного правилом уровня, и перечисляет ее в Фонд национального благосостояния. Если стоимость нефти ниже установленного правилом уровня, валюту продают, а вырученные средства идут на финансирование дефицита бюджета.